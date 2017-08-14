بالصور.. عريس يترك الزفة ليٌحقق حلم عروسه بتناول الشاورما - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. عريس يترك الزفة ليٌحقق حلم عروسه بتناول الشاورما
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، عدد من الصور لعروسين لبنانيين يتناولان الشاورما بدلاً من قالب الحلوى في حفل زفافهما .
حيث قاما العروسان نيفين عقيل وحسن مكي بحفل زفافهما الذي أقيم في أرنون، بتقطيع ” سيخ الشاورما ” ، لتتوالى مراسم الزفاف وقطعوا بعدها ” بروتوكولياً ” قالب الحلوى.
تقول نيفين في تعليق لها على إحدى الصور أنهما أرادا الخروج عن المألوف، والمحافظة على جو المرح ورسم البسمة على وجوه الحضور وأختارا الشاورما لأنها تٌحبها كثيراً .
لكن العروس والعريس لم يكتفيا بـ ” الشاورما ” للخروج عن المألوف، إذ دفعهما اهتمامهما بالسيارات إلى تزيين سيارة نيفين كعروس، وسيارة حسن كعريس، مستخدمين زينة بسيطة، غير مبالغ بها، عوضاً عن استئجار سيارة فاخرة كما هو سائد.
اترك تعليقاً