صدارة للكيميائيات تعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة صدارة للكيميائيات، وظائف فنية شاغرة، لحمَلة شهادات الكلية التقنية بعدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي وحدات النفايات: شهادة الكلية التقنية في مجال ذي الصلة.

– مستشار فني إنتاج: شهادة الكلية التقنية في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو أي مجال هندسي ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 أغسطس 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا اضغط

https://career012.successfactors.eu/career?company=SadaraProd&career_ns=job_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=mEbcMVIp83BK2DYuOF2RozFQVfI%3D.