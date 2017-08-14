الزراعة: أسواق المملكة خالية من البيض الملوث - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

كشف مصدر بوزارة الزراعة خلو البيض المحلي من التلوث بالمبيدات الحشرية السامة كالفيبرونيل، المستخدمة في بعض مزارع الدواجن بالخارج.

وأكد المصدر أن عمال مزارع الدواجن بالمملكة لا يستخدمون المواد الحشرية المستخدمة في بعض مزارع الدواجن خارج المملكة، والتي نتج عنها بيض ملوث يشكل خطورة صحية على المستهلكين.

وأضاف أن المختصين بالوزارة ينفذون حملات مراقبة دورية على مزارع إنتاج البيض في مختلف المناطق، أنه يتم التأكد خلالها من التزام المزارع بتطبيق إجراءات الأمن الوقائي.

من جهته، أبان أحد منتجي البيض أن المملكة ليست في حاجة لاستيراد البيض من الخارج، لأن هناك فائضاً بنسبة 40% من المنتج المحلي، المُقَّدر بـنحو 33 ألف كرتون يومياً، لا يتجاوز الاستهلاك المحلي منها 22 ألف كرتون.