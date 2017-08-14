نسما القابضة تعلن عن 22 وظيفة شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت الشركة الوطنية نسما القابضة، 22 وظيفة شاغرة للجنسين، لحملة شهادات الثانوية العامة فأعلى، وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من الرياض، وجدة، والشرقية.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول إدارة تكنولوجيا المعلومات (للنساء/ جدة).

– حارس أمن (عدد 15 وظيفة/ جدة).

– منسق النقل (عدد 4 وظائف/ الشرقية).

– مهندس تطوير الأعمال (وظيفتين للنساء/ الرياض).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أغسطس 2017م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21/ 9/ 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط ” http://careers.nesma.com/en/job-search-results “.