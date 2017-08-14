مقتل 17 شخصا في هجوم على مطعم بـ " بوركينا فاسو " - صحيفة صدى الالكترونية

واغادوغو(صدى):

لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم وجرح نحو عشرة آخرين أمس في هجوم إرهابي استهدف مطعما في واغادوغو .

وأعلنت حكومة بوركينا فاسو في بيان لها أن القوات الخاصة شنت هجوما على منفذي الاعتداء المتحصنين في المطعم ، مؤكدة أن الهجوم أدى حتى الآن إلى سقوط 17 قتيلا إضافة إلى ثمانية جرحى .

وأوضح وزير الاتصالات البوركيني ريميس داندجينو في تصريح للتلفزيون الوطني أن المهاجمين الذين لم يُعرف عددهم محاصرون في إحدى طبقات المبنى الذي هاجموه.

وأفاد مصدر أمني في الجيش أن هناك رهائن محتجزون في الطابقين الأول والثاني من المبنى المؤلف من دورين ويضم المطعم في طابقه الارضي .