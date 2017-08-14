فرار الآلاف من حرائق غابات في شمال شرق أثينا - صحيفة صدى الالكترونية

أثينا(صدى):

اضطر آلاف الأشخاص في منطقة قضاء عطلات بشمال شرق العاصمة اليونانية أثينا, إلى الفرار من منازلهم في أعقاب نداءات وجهتها السلطات في وقت مبكر من اليوم بسبب حرائق الغابات التي خرجت عن السيطرة.

وأوضح المتحدث باسم إدارة الإطفاء اليونانية جيانيس كاباكيس أن خدمات الطوارئ استخدمت مكبرات الصوت بالإضافة إلى الإعلانات التلفزيونية والإذاعية لحث الناس في منطقة كالاموس على مغادرة منازلهم, مشيرًا إلى أن إجراء التقييم النهائي للخسائر لم يتم بعد لأن العديد من منازل المنطقة في مواقع نائية.

ودعا رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس جميع الهيئات الحكومية إلى المشاركة في الجهود المبذولة لمكافحة الحريق.