" كفاءة " يقدم نصائح لتقليل استهلاك الثلاجات للطاقة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة ” كفاءة “، أهمية ضبط درجة الحرارة ” الثرموستات ” على 2 إلى 4 درجات مئوية للثلاجة، و- 18 إلى – 20 درجة مئوية للمجمدات؛ للحفاظ على المأكولات طازجة وصحية والتقليل من استهلاك الطاقة.

وأوصى المركز بشراء الأجهزة التي تضم نجوما أكثر في ” بطاقة كفاءة الطاقة “؛ لأنه كلما زاد عدد النجوم زادت كفاءة الجهاز في استهلاك الطاقة الكهربائية.

وشدد على أهمية ترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10-15 سم؛ لترك مجال لتهوية أنابيب التبريد والضاغط، ما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، إلى جانب ترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.

وأشار إلى ضرورة الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام، مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

ونوه المركز إلى أهمية الانتباه لوضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ، وتجنب وضعها في المواقع الحارة، وعدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، وتركه حتى يبرد قبل وضعه في الثلاجة، لتلافي خسارة طاقة تبريد غير ضرورية.

ونصح عند السفر لمدة طويلة، بتفريغ الثلاجة وفصل التيار الكهربائي عنها لتقليل استهلاك الطاقة.