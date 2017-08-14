شامل الإناث بالقدس ينظم برنامجا علميا لـ25 سيدة بمشاركة النزيلات - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بحي القدس وبالتعاون مع الجمعية الخيرية للإرشاد وتنمية الأسرة، برنامجا علميا امتد لـ3 أيام موجه للعاملات في قطاع التأهيل والرعاية ونزيلات المركز.

حضر البرنامج العلمي، 25 موظفة من منسوبات المركز وبعض المراكز الإيوائية الأخرى، يمثلن الاقسام الطبية والاجتماعية والادارية والعلاج الطبيعي ، وتخلل اليوم الأول من البرنامج محاضرة تثقيفية بعنوان ” إدارة الوقت ” القتها المدربة المعتمدة غزاله الدوسري وتناولت فيها أهمية الوقت وتنظيمه وكيفية ادارته في المنزل والعمل ، وكيفية الاستفادة منه في الحياة اليومية.

ودُعّمت المحاضرة بورشة عمل مبسطه لوضع خطة لإدارة الوقت ، ثم مناقشة اسئلة الحاضرات واستفساراتهن ، وختم بتوزيع البروشورات الهادفة.

وشهد اليوم الثاني اقامة برنامج بعنوان ” إفهمني..لا تؤذيني ” والذي خُصص للعاملات والحاضنات وتمت ترجمته بلغتهن ويهدف الى شرح طريقة التعامل الأمثل مع الحالات المقيمة في المركز ،بالإضافه الى الإسعافات الأوليه نظرياً وعملياً .

في حين خصص اليوم الثالث لبرنامج ” قدرتي رغم إعاقتي ” بمشاركة معلمات التربيه الخاصه، والذي كان يركز على النواحي التعليمية والترفيهية ، ووُجه للنزيلات وتخلله العديد من الفعاليات المنوعة وتقديم الهدايا في جو من المرح ، ويهدف الى ادخال الفرحه في نفوسهن ومنحهن شعورا ايجابيا بأن الجميع معهن وفي خدمتهن .

وقدمت ادارة المركز التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض شكرها وتقديرها للجمعيه الخيريه للإرشاد وتنمية الأسره ، لمساهمتها في تقديم وتنظيم هذا البرنامج الذي يعد أحد البرامج والانشطة التي يحرص المركز على تنفيذها طيلة ايام العام .