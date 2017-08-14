كشّافة تعليم الرياض يستعدون للمشاركة في معسكرات خدمة الحجاج - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة بالنشاط الطلابي-الكشفي استعدادها للمشاركة في معسكرات الخدمة العامة خلال موسم حج هذا العام .

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع أن مشاركة كشّافة تعليم الرياض كلَّ عام في موسم الحج تأتي في إطار تعزيز العمل التطوعي وغرس حب العمل وخدمة الآخرين في نفوس أبنائنا الطلاب والإسهام مع الجهات العاملة في شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال تقديم العديد من الخدمات التطوعية .

وحثَّ الدكتور” المانع ” الكشّافة المشاركين على بذل كلِّ الجهود لما فيه خدمة ضيوف الرحمن وراحتهم, مثمنًا الدور الجليل الذي يؤدونه في موسم الحج والمتمثل في خدمة الحجيج في المشاعر المقدسة وإرشادهم وتقديم الخدمات الإنسانية والطبية والإسعافية .

من جانبه، أوضح رئيس قسم النشاط الكشفي الأستاذ محمد بن عبدالله المحمود أن تعليم الرياض يشارك بـ 60 كشاف موزعين على أربع فرق, تم ترشيحهم من بين أكثر من 100 كشّاف للدخول في الترشيح المبدئي وفق الضوابط والشروط التي تم تحديدها, مشيرًا إلى أن الكشّافين يمرون من خلال عدة محطات تدريبية في الإسعافات الأولية والدفاع المدني ومهارات التعامل مع الآخرين واللياقة البدنية, وبعد ذلك يخضعون لاختبارات تحديد المستوى.

الجدير بالذكر أن كشّافة الرياض حققت دروع التميز في معسكرات الخدمة العامة للعام الفائت ويتطلعون لمواصلة الإنجازات والتميّز في حج هذا العام .