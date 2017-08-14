لاعب الفيصلي يدافع عن تدخله العنيف على السهلاوي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

علق لاعب فريق الفيصلي سعيد الربيعي، عن تدخله العنيف على لاعب النصر محمد السهلاوي، في المباراة التي جمعت الفريقين أول أمس السبت، في أولى جولات دوري جميل.

ودافع الربيعي عن نفسه، قائلا: “ما فعلته في المباراة أمر طبيعي ولا يوجد شيء للتعليق عليه “، وأثار التخدل غضب رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي وعدد من اللاعبين الذين اشتبكوا مع اللاعب.

يذكر أن الفحوصات الطبية التي أجريت للسهلاوي بعد المباراة، أثبتت تعرضه لكدمة خفيفة لن تؤثر على مشاركته مع فريقه في المباريات.