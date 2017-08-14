 مقتل شرطي تركي في هجوم نفذه داعشي بسكين - صحيفة صدى الالكترونية

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مقتل شرطي تركي في هجوم نفذه داعشي بسكين

مقتل شرطي تركي في هجوم نفذه داعشي بسكين
أنقرة(صدى):

قتل شرطي ترطي طعنا بالسكين قرب مركز للشرطة في إسطنبول في هجوم ارتكبه شخص يشتبه بانتمائه لتنظيم داعش.
وقالت وسائل إعلام تركية، إن الهجوم نفذ أثناء عملية نقل المشتبه به خلال عملية أمنية ضد مجموعة كانت تخطط لشن هجمات إرهابية.
ونقلت فرانس برس، أن المهاجم قتل بأيدي قوات الأمن بعيد تنفيذه عملية الطعن.
وكانت السلطات أعلنت السبت عن اعتقال خمسة أعضاء تشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، بينهم 4 بغرب إسطنبول، وآخر كان يجري مهمة استطلاعية بأنقرة من أجل ارتكاب هجوم.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 976 ] نشر منذ 41 دقيقة

الله يكفي الامنين شرهم

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