حقيقة التحقيق مع لاعب الفيحاء لأدائه رقصة الداب - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أوضحت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ” نبراس “، حقيقة ما ذكر عن التحقيق مع لاعب فريق الفيحاء التشيلي رودي فيرنانديز؛ بسبب أدائه رقصة الداب أثناء احتفاله بالهدف الذي أحرزه في مرمى الهلال.

وأكدت اللجنة أن ما تم نشره بخصوص فتح تحقيق مع اللاعب غير دقيق، دون أن توضح حقيقة الإجراء الذي تم مع المحترف التشيلي، في ظل التحذيرات المستمرة من أداء تلك الرقصة التي تشير إلى تعاطي الحشيش، حيث تم إيقاف منشد قبل أيام؛ بسبب قيامه بتلك الحركة وأفرج عنه لاحقاً.