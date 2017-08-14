قتلى وجرحى بهجوم على " مطعم إسطنبول " في بوركينافاسو - صحيفة صدى الالكترونية

بوركينافاسو(صدى):

أعلنت حكومة بوركينافاسو، مقتل 17 شخصا في هجوم إرهابي استهدف مطعما تركيا في عاصمة البلاد واغادغو، مساء أمس الأحد.

وقالت مصادر طبية في وقت لاحق، إن الهجوم الذي استهدف المطعم التركي أوقع أيضا عدد من الجرحى.

وتدخل الجيش فور وقوع الهجوم، حسب ما أوردت فرانس برس.

وقال نادل في المطعم ” وصل ثلاثة رجال على متن سيارة رباعية الدفع نحو الساعة 21,30 وترجلوا من السيارة فاتحين النار على الزبائن الجالسين على شرفة “، المطعم الذي يقصده مغتربون.

وأجلت الشرطة المدنيين من مطعم “اسطنبول” قبل وصول أفراد الجيش الذين قاموا فورا بشن هجوم مضاد. وقال مراسل فرانس برس، إن إطلاق النار كان قويا في البداية وأصبح متقطعا بوقت لاحق.