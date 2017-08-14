" التوجيه والإرشاد الأسري " دورة تدريبية في مركز تنمية عرعر - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

نفذ مركز التنمية الاجتماعية بعرعر، مساء أمس الأحد، دورة تدريبية بعنوان ” التوجيه والإرشاد الأسري ” للدكتور عبدالله عواد الرويلين وتستمر لمدة يومين.

وتهدف الدورة إلى تحقيق التوافق الشخصي والنفسي والاجتماعي وتنمية الفرد ليكون فاعلا في اسرته والتخطيط للحياة الاسرية بإيجابية، بالاضافة إلى تعديل المفاهيم المرتبطة بالحياة الزوجية وتعديل السلوك من خلال تنظيم مواقف التعلم المختلفة والاستفادة من التجارب السابقة والمساعدة لتلافي مشاكل العنف والتفكك الاسري من خلال كسب المعارف والمهارات الشخصية والاجتماعية.