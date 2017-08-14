إصابة قوية لتيسير الجاسم في تدريبات الأهلي - صحيفة صدى الالكترونية

إصابة قوية لتيسير الجاسم في تدريبات الأهلي
تعرض قائد فريق الأهلي تيسير الجاسم، لإصابة قوية أثناء تدريبات فريقه، أمس الأحد، بقيادة الأوكراني سيرجي ريبروف، استدعت نقله إلى أحد مستشفيات جدة للاطمئنان عليه.
وسقط اللاعب خلال التدريبات بعد احتكاكه مع أحد زملائه، ليتعرض لكدمة قوية، وتم إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة له في المستشفى، فيما لم يعلن نادي الأهلي تفاصيل إصابة قائده حتى الآن.
alfahd42[ عدد التعليقات: 10714 ] نشر منذ 2 ساعتين
سلامات يا كابتن
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 770 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يشفيني ويعافيه