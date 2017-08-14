إصابة قوية لتيسير الجاسم في تدريبات الأهلي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تعرض قائد فريق الأهلي تيسير الجاسم، لإصابة قوية أثناء تدريبات فريقه، أمس الأحد، بقيادة الأوكراني سيرجي ريبروف، استدعت نقله إلى أحد مستشفيات جدة للاطمئنان عليه.

وسقط اللاعب خلال التدريبات بعد احتكاكه مع أحد زملائه، ليتعرض لكدمة قوية، وتم إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة له في المستشفى، فيما لم يعلن نادي الأهلي تفاصيل إصابة قائده حتى الآن.