بالفيديو.. لصوص يسرقون 85 رأسا من الغنم - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق تعرض مواطن يملك حظيرة أغنام، للنهب من قبل 10 أشخاص مجهولين، سرقوا حظيرته بالكامل كانت تضم 85 رأساً من الغنم.

وأوضح المواطن أن ثمة 10 أشخاص اقتحموا حظيرة أغنامه وكتفوا العمال، وحملوا 85 رأساً من الغنم في شاحنة ولاذوا بالفرار، مشيرا إلى أن هذا الوقت من العام هو وقت الحصاد الذي ينتظره، مبدياً حسرته على حظيرته التي أصبحت فارغة إلا من العلف.