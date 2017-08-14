نجل عبدالحسين عبدالرضا يروي اللحظات الأخيرة قبل وفاة والده - صحيفة صدى الالكترونية

الكويت(صدى):

روى بشار نجل الفنان الكويتي الراحل عبدالحسين عبدالرضا، اللحظات الأخيرة التي عاشها مع والده قبل وفاته يوم الجمعة الماضي في لندن.

وأوضح بشار، أنه كان مع والده في اللحظات الأخيرة من حياته حتى مات بين يديه، مشيرا إلى أن والده كان مخدَّراً، وأن الأطباء أبلغوه أنه تبقى له عدة ساعات فقط، ‏وظل جالساً بجوار والده الفنان الراحل، موضحا أن ممرضة من أفراد الطاقم الطبي، حضرت إليه وأخبرته أن وفاة والده بقي ‏عليها ‏دقائق فقط، فاحتضن والده ووضع رأس والده على صدره ‏وظل يقرأ سورة ” يس “، إلى أن أبلغه الأطباء أن والده توفي.

وأكد بشار أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، خصّص طائرة أميرية لنقل جثمان والده إلى الكويت، نافيًا صحة ما تم تداوله عن إقامة جنازة رسمية؛ حيث ستكون هناك جنازة شعبية لأن والده ابن الشعب، وأن الكويت كلها ستخرج في الجنازة.