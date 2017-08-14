بالفيديو.. العيسى: التعليم بحاجة إلى الاهتمام بالمناهج الدراسية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. العيسى: التعليم بحاجة إلى الاهتمام بالمناهج الدراسية
أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أن التعليم في المملكة بحاجة إلى الاهتمام والاعتناء بالمناهج الدراسية وما يقدم للطالب داخل الفصل الدراسي، وما يمكن أن يسهم به المعلم من خلال مصادر التعليم المختلفة.
وأوضح العيسى أن الوزارة تسعى لتطوير مناهج التعليم بغرض رفع قدرات الطلبة العقلية والذهنية، وإكسابهم المهارات اللازمة للنجاح في الحياة، وحل المشكلات التي تواجههم، وأن يتقدموا علمياً ومعرفياً.
#تغطية |#وزير_التعليم :
نسعى لتطوير مناهج #التعليم في #المملكة لرفع قدرات #الطلاب العقلية والذهنية ليكونوا قادرين على #التعلم مدى الحياة pic.twitter.com/61pAGcC9Ey
— قناة عين (@iEN_tv) August 13, 2017
alfahd42[ عدد التعليقات: 10714 ] نشر منذ 2 ساعتين
اكيد يحتاج اهتمام
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 329 ] نشر منذ 17 دقيقة
ليتك ترجع المناهج القديمه كانت مليئه بالمعلومات القيمه
كنا نعرف عواصم الدول وحدودها كنا نعرف الطقس والمناخ
مازلنا نتذكر الحروب والمعارك في التاريخ ونتذكر الخلفاء والدول
الان ماذا يحمل الجيل الحالي في جعبته والله اني القى حرهم مساكين
لا ثقافه ولا علم جيل فاضي من الداخل