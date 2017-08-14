بالفيديو.. العيسى: التعليم بحاجة إلى الاهتمام بالمناهج الدراسية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أن التعليم في المملكة بحاجة إلى الاهتمام والاعتناء بالمناهج الدراسية وما يقدم للطالب داخل الفصل الدراسي، وما يمكن أن يسهم به المعلم من خلال مصادر التعليم المختلفة.

وأوضح العيسى أن الوزارة تسعى لتطوير مناهج التعليم بغرض رفع قدرات الطلبة العقلية والذهنية، وإكسابهم المهارات اللازمة للنجاح في الحياة، وحل المشكلات التي تواجههم، وأن يتقدموا علمياً ومعرفياً.