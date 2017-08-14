" الاتصالات " توجه باستئناف تقديم الخدمات عبر فرعي الاتصالات السعودية وموبايلي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

وجهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، شركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات ” موبايلي “، باستئناف تقديم خدماتهما عبر فرعيهما محل الضبط مع عدم الإخلال بسير الإجراءات النظامية الأخرى بحق الشركتين تجاه ما تم ضبطه لديهما، بعد تأكيدهما للهيئة خطياً بمعالجة وتصحيح تلك المخالفات والإلتزام في قرار الهيئة الخاص بوثيقة حماية طالب الخدمة/ المستخدم .

وكانت الهيئة قد أشارت في بيان لها الصادر يوم الخميس 18 ذو القعدة 1438هـ بشأن إيقاف تقديم خدمات شركة الاتصالات السعودية وشركة اتحاد اتصالات ” موبايلي ” عبر إغلاق فرعيهما وفقا لما تم ضبطه من مخالفات تتعلق بتنفيذ قرار الهيئة الخاص بوثيقة حماية طالب الخدمة/ المستخدم.