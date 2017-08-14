" الاتصالات " توجه باستئناف تقديم الخدمات عبر فرعي الاتصالات السعودية وموبايلي - صحيفة صدى الالكترونية

” الاتصالات ” توجه باستئناف تقديم الخدمات عبر فرعي الاتصالات السعودية وموبايلي
وجهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، شركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات ” موبايلي “، باستئناف تقديم خدماتهما عبر فرعيهما محل الضبط مع عدم الإخلال بسير الإجراءات النظامية الأخرى بحق الشركتين تجاه ما تم ضبطه لديهما، بعد تأكيدهما للهيئة خطياً بمعالجة وتصحيح تلك المخالفات والإلتزام في قرار الهيئة الخاص بوثيقة حماية طالب الخدمة/ المستخدم .
وكانت الهيئة قد أشارت في بيان لها الصادر يوم الخميس 18 ذو القعدة 1438هـ بشأن إيقاف تقديم خدمات شركة الاتصالات السعودية وشركة اتحاد اتصالات ” موبايلي ” عبر إغلاق فرعيهما وفقا لما تم ضبطه من مخالفات تتعلق بتنفيذ قرار الهيئة الخاص بوثيقة حماية طالب الخدمة/ المستخدم.
alfahd42[ عدد التعليقات: 10714 ] نشر منذ 2 ساعتين
احسن خلهم يتادبون
قيم نفسك[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 24 دقيقة
شركة زين وبس شركة زين في طريقها للسيطره التنافسيه في عالم الاتصالات شركه شفاه وواضحه وبالنسبه لي حسيت بالأمن مع زين وتغيرت حتى قيمة فواتيري في زين مع اني مأخذ نفس باقات الاتصالات وموبايلي الحقيقه لقيت نفسي ولقيت افلوسي ولأ أسد لهم إلا مع الراتب وما أذكر مع زين قطعت عني الخدمه بسبب عدم السداد ولكن أهم شي ماتكون عليك فاتورة متخلفه مستحقه للسداد انتظم معاهم بالسداد ينتظمون معاك بخدمه مفعله عكس طيبين الذكر تمامآ