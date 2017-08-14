مدرب برشلونة يراهن على هزيمة ريال مدريد في إياب السوبر الإسباني - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد(صدى):

راهن أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، على إمكانية عودة الفريق في النتيجة في إياب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم أمام الغريم التقليدي ريال مدريد الأربعاء المقبل.

وأوضح فالفيردي، في مؤتمر صحفي أمس الأحد، ” لا شيء مستحيل في عالم كرة القدم، بإمكاننا العودة في لقاء الإياب رغم صعوبة المنافس وإقامة المباراة في معقل ريال مدريد “.

وأضاف “البداية تعتبر صعبة لنا، ونأمل في الفترات القادمة العودة وتدارك الموقف والأخطاء التي وقعنا فيها”.

وأكد فالفيردي ” المباراة كانت متكافئة من وجهة نظري، لسوء الحظ ظهرنا بهذا الشكل في بعض فترات المباراة، وقام المنافس بالاستفادة من الهجمات المرتدة “.

وقال فالفيردي ” بوسكيتس من أفضل لاعبي فريقي، ولن أهاجم أي لاعب لأننا في المقام الأول والأخير فريق عمل واحد “.

وتلقى فريق برشلونة هزيمة من ضيفه ريال مدريد بهدف مقابل ثلاثة أهداف في ذهاب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.