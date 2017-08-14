زيدان: طرد رونالدو قرار قاسٍ - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد(صدى):

قال المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، إن طرد لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو في ذهاب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم كان قرارًا قاسيًا.

وأضاف زيدان، في مؤتمر صحفي، مساء أمس الأحد عقب اللقاء، ” لن أتحدث عن الحكم، البطاقة الحمراء التي حصل عليها رونالدو كانت قاسية قليلًا لكن لا يمكننا تغيير أي شيء “.

وأكد ” أنا فخور جدًا بلاعبي فريقي الذين آمنوا بالفوز حتى النهاية “.

وأوضح ” نحن سعداء جدًا للفوز، ولكن السوبر الإسباني يلعب على مباراتين لذلك سنحتفل اليوم ومن ثم نقوم بالتفكير بالمباراة القادمة غداً “.

وتابع: ” إيسكو احتاج للوقت ولعب بشكل جيد ولست مستغربًا بما قدمه لأنه يفعل ذلك دومًا “، مضيفا: ” ماركو أسنسيو لاعب ذو جودة عالية، يقوم بكسر الخطوط ونحن سعيدون بما يقوم به هو واللاعبون جميعًا “.

وحقق فريق ريال مدريد فوزًا على مضيفه برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في ذهاب كأس السوبر الإسباني.