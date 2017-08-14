نيمار يحرز أول أهدافه مع باريس سان جيرمان في جانجون - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

حقق فريق باريس سان جيرمان، أمس الأحد، انتصاره الثاني على التوالي في مسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم، في أول ظهور للبرازيلي نيمار دا سيلفا القادم من برشلونة.

وتغلب باريس سان جيرمان على مضيفه جانجون بثلاثية نظيفة في ختام مباريات الجولة الثانية للبطولة المحلية، وأضاع لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع حلول الدقيقة 52 جاء هدف التقدم لسان جيرمان بالنيران الصديقة عن طريق الكونغولي جوردان إيكوكو.

وجاءت الدقيقة 62 لتشهد معها الهدف الثاني لسان جيرمان عن طريق الأورغوياني أدينسون كافاني، وفي أول ظهور لنيمار تمكن من ترك بصمته بتسجيله الهدف الأول له والثالث لفريقه في الدقيقة 82.

وبذلك، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 6 نقاط في الوصافة بفارق الأهداف عن ليون المتصدر، بينما تجمد رصيد جانجون عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر. –