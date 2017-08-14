مسؤولة أمريكية ترحب بـ" التعاون الوثيق " مع السودان في مكافحة الإرهاب‎ - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعربت كبيرة موظفي لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي هيثر فلين، أمس الأحد، عن ترحيبها بـ” التعاون الوثيق بين بلادها والسودان في مكافحة الإرهاب “.

أوضحت فلين خلال، اجتماعها بوكيل وزارة الخارجية السوداني عبد الغني النعيم بمقر الوزارة بالعاصمة الخرطوم، وبحضور القائم بالأعمال الأمريكي استيفن كوتسيس، أن ” الكونجرس الأمريكي يتطلع لدعم السلام والاستقرار في السودان “.

وأكدت المسؤولة الأمريكية ” رغبة بلادها في تحسين العلاقات الثنائية بين واشنطن والخرطوم “.

بدوره، أعرب النعيم عن ” حرص بلاده على تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية “، مضيفا أن ” السودان لا يأمل برفع العقوبات الأحادية، ورفع اسمه من القائمة الأمريكية للإرهاب فحسب، بل في تعزيز العلاقات بين البلدين في كافّة المجالات، والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية أيضا “.