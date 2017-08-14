بالفيديو.. حلا العنزي تشكر الأمير محمد بن سلمان لإنهاء معاناتها - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للطفلة حلا العنزي، توجه من خلال رسالة شكر وامتنان لنائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان، بعد توجيه الأمير محمد بن سلمان بإنهاء سفر والدتها لها على حسابه الخاص.

وعبرت العنزي عن فرحتها، حيث ظهرت وهي تجلس على مقعد في مستشفى بمدينة فيلادلفيا بالولايات المتحدة، وتحمل في يديها باقة من الورد لتهديها للأمير محمد بن سلمان، قائلة: ” شكراً الأمير محمد بن سلمان، لقد فرحتني، وأحب أن أُهديك هذه الباقة، وأتمنى أن أقابلك “.

يشار إلى أن الطفلة ” حلا ” كانت قد ناشدت الأمير محمد بن سلمان مساعدتها في أن تسافر والدتها التي تعد من فئة ” بدون ” ولا تحمل هوية أو وثيقة سفر، وهو الأمر الذي لاقى قبول سموه ووجه بتنفيذ طلب الطفلة على الفور وعلى حسابه الخاص.

httpsv://www.youtube.com/watch?v=VKl-zJMLb3Y