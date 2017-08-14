دورة تدريبية لرعاية الحيوانات الأليفة للسيدات فقط - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، السيدات إلى الاشتراك في دورة تدريبية تتخصص في رعاية الحيوانات الأليفة، في محافظة الخرج.

وأوضحت الوزارة أن الدورة مخصصة للسيدات، وأنها لا تلزم بالتسجيل المسبق، مشيرة إلى أنها ستجري خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 30 ذي القعدة و1 ذي الحجة.

وتحمل شعار “تدريب وإنشاء جيل تطوعي لرعاية الحيوانات الأليفة”، ستُعقد في قاعة المحاضرات بمديرية الزراعة بالخرج، وذلك من الساعة الرابعة مساء وحتى السابعة مساء.