الإطاحة بسارق المساجد في بريدة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أطاحت شرطة منطقة القصيم، أمس الأحد، بمواطن في العقد الثالث من العمر، لسرقته 15 مسجدا بمدينة بريدة.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة، أن الجهات الأمنية تلقت بلاغات تتضمن تعرض عددٍ من المساجد بمدنية بريدة للسرقة، مضيفا أن إدارة البحث والتحري تمكنت من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، والذي اتضح أنه مواطن في العقد الثالث من العمر وضبط مركبته التي استخدمها لهذا الغرض.

وأشار إلى أن الجاني اعترف بارتكابه 15 حادثة مماثلة في مواقع مختلفة، وقام خلالها بالاستيلاء على مجموعة من الأجهزة الصوتية لتلك المساجد، مشيرا إلى أنه تم توقيفه تمهيداً لإحالته للنيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معه بحسب الاختصاص.