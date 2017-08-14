أمير حائل يتفقد الخدمات البلدية بالمنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، أمس الأحد، بجولة شاملة في مدينة حائل ومرافقها وخدماتها البلدية يرافقه أمين المنطقة المهندس إبراهيم بن سعيد أبو رأس.

واستهل سموه الجولة بالمشاريع والخدمات التي أبدى عدد من المواطنين ملاحظاتهم عليها، وناقش سموه الجوانب التي تحقق تطورا ملموسا للخدمات والمشاريع، مستمعاً لشرح عن الخطوات التي تمت خلال الفترة الماضية ومدى ارتفاع مستوى الأداء والآلية الممكنة لاستمرار الأداء التصاعدي في بعض الخدمات بما يكفل تحقيق توجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله – وتحقيق رضا أهالي المنطقة .

وحث سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد المسؤولين خلال الجولة على مضاعفة الجهود ومعالجة كافة الملاحظات الأخرى، معرباً عن شكره لما تم انجازه .

وقال: ” نلمس تحركا عمليا ولكن الطموح أكبر والعمل مستمر من أجل أن نصل بكافة الخدمات إلى أعلى المستوىات – بإذن الله – “، مؤكداً أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تحثنا على العمل بكل اخلاص ومتابعة كل ما يهم الوطن والمواطن ويؤمن له الحياة الكريمة .

وأكد أمير منطقة حائل أن هذه الجولة جزء من خطة عمل متواصلة وعمل كبير يتطلب العمل ككل كروح واحدة يتشارك بها الجميع أفراد ومجتمع وجهات خدمية ويتم خلالها رفع شعار الوطن أولا, مبيناً أن حائل بحاجة لمزيد من التعاون والبناء على كل تحرك ايجابي بما يعجل بقطف الثمار ورؤية حائل وخدماتها بالشكل الذي يتمناه الجميع .

وكان أمير منطقة حائل قد عقد عدداً من الاجتماعات مع مديري الإدارات الخدمية بشكل جماعي وكذلك اجتماعات لعدد محدود من مديري الإدارات والتركيز على إيجاد حلول عملية للملاحظات على الخدمات والمشاريع بالمنطقة و التركيز على كل إدارة خدمية بشكل مستقل واعتماد خطة عمل وخطة متابعة حثيثة ومعايير تقييم لكل مرحلة وتفعيل دور المجالس المساندة من أجل أن تؤدي مهامها على أكمل وجه .