الجيش الباكستاني يتعهد بمواصلة الحرب ضد الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

إسلام آباد(صدى):

أكد رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه، عزم الجيش على مواصلة الحرب ضد الإرهاب.

وأوضح المسؤول الباكستاني في تصريح أمس الأحد، خلال مشاركته في تشييع جنازة الجنود الذين قتلوا يوم أمس في التفجير الذي استهدف شاحنة تقل جنوداً بمدنية كويتا أن الأعمال الإرهابية لن تؤثر على عزم الجيش وتصميمه على مكافحة الإرهاب .

وقال، إن القضاء على الإرهاب الداخلي يعتبر من أولويات الجيش الباكستاني، ولا يمكن تحقيق التنمية والنجاح بدون القضاء على الإرهاب.