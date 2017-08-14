بونتي: جمعنا أدلة كافية على إدانة الأسد بارتكاب جرائم حرب - صحيفة صدى الالكترونية

بونتي: جمعنا أدلة كافية على إدانة الأسد بارتكاب جرائم حرب
أكدت المدعية العامة السابقة المتخصصة في جرائم الحرب كارلا ديل بونتي، عضوة لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا، لوسائل إعلام سويسرية، الأحد، إن الأدلة ضد الأسد تكفي لإدانته بـ ” ارتكاب جرائم حرب ” .
وأضافت: ” أنا واثقة من ذلك ” ، رغم إشارتها إلى أنه في غياب محكمة ومدع عام دوليين مكلفين مهمة إجراء محاكمات في قضايا جرائم الحرب في سوريا، سيبقى إحقاق العدالة في هذه المسألة بعيد المنال.
وتابعت: ” هذا ما يجعل الوضع محبطا لهذه الدرجة. تم القيام بالعمل التحضيري، لكن مع ذلك، لا يوجد مدع ولا محكمة. إنها مأساة ” .
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 767 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم عليك ببشار واعوانه
نهار السلام[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 1 ساعة
والله ما ادري انا اضحك لو ابكي
تقريرك يا بونتي مضحك والواقع المرير يبكي كثيرا . . !
من عام 2011 وهو يعيث بالارض فسادا مابين قتل وتشريد وتهجير
والان تقولين ان الادله اصبحت جاهزه لادانته . . ؟ عز الله ماقصرتي ومتى المحاكمه في 2111 . . ؟
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18150 ] نشر منذ 1 ساعة
أجل بلووووووها وآشربوا مويتها
سنين وانتوا تجمعون ادلة وتدلون بتصريحات
وبشار مكانه ماتحرك
مجرد تعب ع الفاضي🤔
alfahd42[ عدد التعليقات: 10672 ] نشر منذ 1 ساعة
امين الله يهلكه