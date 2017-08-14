 بونتي: جمعنا أدلة كافية على إدانة الأسد بارتكاب جرائم حرب - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 13

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. بونتي: جمعنا أدلة كافية على إدانة الأسد بارتكاب جرائم حرب

بونتي: جمعنا أدلة كافية على إدانة الأسد بارتكاب جرائم حرب

بونتي: جمعنا أدلة كافية على إدانة الأسد بارتكاب جرائم حرب
جنيف(صدى):

أكدت المدعية العامة السابقة المتخصصة في جرائم الحرب كارلا ديل بونتي، عضوة لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا، لوسائل إعلام سويسرية، الأحد، إن الأدلة ضد الأسد تكفي لإدانته بـ ” ارتكاب جرائم حرب ” .

وأضافت: ” أنا واثقة من ذلك ” ، رغم إشارتها إلى أنه في غياب محكمة ومدع عام دوليين مكلفين مهمة إجراء محاكمات في قضايا جرائم الحرب في سوريا، سيبقى إحقاق العدالة في هذه المسألة بعيد المنال.

وتابعت: ” هذا ما يجعل الوضع محبطا لهذه الدرجة. تم القيام بالعمل التحضيري، لكن مع ذلك، لا يوجد مدع ولا محكمة. إنها مأساة ” .


الوسوم:, , ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 1 ساعة

والله ما ادري انا اضحك لو ابكي
تقريرك يا بونتي مضحك والواقع المرير يبكي كثيرا . . !
من عام 2011 وهو يعيث بالارض فسادا مابين قتل وتشريد وتهجير
والان تقولين ان الادله اصبحت جاهزه لادانته . . ؟ عز الله ماقصرتي ومتى المحاكمه في 2111 . . ؟

[ عدد التعليقات: 10672 ] نشر منذ 1 ساعة

امين الله يهلكه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *