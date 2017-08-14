بونتي: جمعنا أدلة كافية على إدانة الأسد بارتكاب جرائم حرب - صحيفة صدى الالكترونية

جنيف(صدى):

أكدت المدعية العامة السابقة المتخصصة في جرائم الحرب كارلا ديل بونتي، عضوة لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا، لوسائل إعلام سويسرية، الأحد، إن الأدلة ضد الأسد تكفي لإدانته بـ ” ارتكاب جرائم حرب ” .

وأضافت: ” أنا واثقة من ذلك ” ، رغم إشارتها إلى أنه في غياب محكمة ومدع عام دوليين مكلفين مهمة إجراء محاكمات في قضايا جرائم الحرب في سوريا، سيبقى إحقاق العدالة في هذه المسألة بعيد المنال.

وتابعت: ” هذا ما يجعل الوضع محبطا لهذه الدرجة. تم القيام بالعمل التحضيري، لكن مع ذلك، لا يوجد مدع ولا محكمة. إنها مأساة ” .