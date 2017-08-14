ريال مدريد ينتصر على برشلونة بثلاثية في السوبر الإسباني - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

تغلب الفريق الملكي ريال مدريد على مضيفه نادي برشلونة بثلاثية مقابل هدف في ذهاب كأس السوبر الأسباني.

وبدأ اللقاء بقوة كبيرة بين الفريقين ، حيث سعى كل فريق نحو تسجيل هدف التقدم مبكرا ، وبالرغم من الحماس الكبير الذي بدا عليه اللعبون إلا أن الدقائق الأولى لم تشهد فرصا واضحة.

وفي الدقيقة 24 احتسب الحكم خطأ للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تقدم ليسدده ولكن كرته علت العارضة بقليل ، وسيطر برشلونة سيطرة واضحة خلال النصف الثاني من الشوط وأحدث خطورة كبيرة على مرمى كيلور نافاس ولكن إبداعات الدفاع كانت حاضرة في الوقت المناسب لينتهي الشوط على نتيجة التعادل السلبي 0-0.

وفي الشوط الثاني وعند دقائقه الأولى وتحديدا في الدقيقة الـ50 نجح الفريق الملكي ريال مدريد في أن يتقدم على حساب برشلونة بعدما سجل مدافع الفريق الأحمر جيرارد بيكيه بالخطأ في مرماه بعد عرضية بدأت من ايسكو لمارسيلو الذي مرر وأدخل بيكيه الكرة في مرماه بيمناه.

وفلي الدقيقة 54 كاد ريال مدريد أ، يسجل الهدف الثاني لولا دفاع برشلونة الذي استطاع أن يبعد الكرة بنجاح ، وفي الدقيقة 59 كاد سواريز يعدل النتيجة برأسية رائعة لولا براعة كيلور نافاس الذي تصدى للكرة.

وفي الدقيقة 73 أهدر بوسكيتس انفرادا واضحا بالمرمى بعدما مرر له سواريز تمريرة جميلة ولكن بوسكيتس وبغرابة سدد الكرة بعيدا عن المرمى.

وفي الدقيقة 75 وبعد ضغط رهيب من برشلونة احتسب الحكم ركلة جزاء لبرشلونة بعد عرقلة سواريز داخل المنطقة من قبل نافاس ، وتقدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليسدد الركلة وتمكن من أن يسجلها بنجاح مانحا التعادل لبرشلونة.

وفي الدقيقة 79 ومن هجمة مرتدة استطاع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أ، يعيد التقدم للفريق الملكي بعدما سدد كرة قوية عقب تمريرة جميلة من ايسكو ليتقدم الريال بهدفين مقابل هدف.

ومباشرة بعد هدفه الرائع في مرمى برشلونة وبعد هجمة أخرى للريال سقط كريستيانو داخل منطقة الجزاء بعد احتكاك مع أومتيتي ولكن الحكم أشهر في وجهه بطاقة صفراء ثانية فحمراء بداعي التمثيل ليطرد من الملعب ويكمل فريقه اللقاء منقوصا.

وفي الدقيقة 89 استطاع ماركو أسينسيو ومن لقطة رائعة أن يسجل الهدف الثالث للريال بتسديدة قوية عقب تمريرة من لوكاس ليتقدم الريال بثلاثية مقابل هدف لينتهي اللقاء على فوز الريال بثلاثية.