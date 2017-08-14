إصابة توم كروز أثناء تصوير مشهد خطير في فيلمه الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أصيب الممثل توم كروز، أثناء تصوير مشهد خطير من الجزء السادس من أفلام الإثارة والتشويق ” مهمة مستحيلة ” .

وأظهر فيديو متداول لكروز وهو يسقط بعنف أثناء قفزة من بناية إلى أخرى في العاصمة البريطانية لندن، حيث تدور أحداث الفيلم وشوهد وهو يعرج عندما قام على قدميه.

وشوهد وهو يسحب نفسه على سطح البناية التي قفز عليها لكن بعدها وجد صعوبة في المشي قبل أن يتوجه إليه طاقم الفيلم لمساعدته.

ولم يتضح ما إذا كان تعرض لكسر في العظم أو كانت إصابة داخلية، ورفض مدير أعماله التعليق على القفزة.

والفيلم هو الجزء السادس من سلسلة أفلام ” مهمة مستحيلة ” للمخرج كريستوفر ماكواير، ويشارك في التمثيل نجوم السينما البريطاني هنري كافيل والسويدية ريبيكا فيرجسون والأمريكية أنجيلا باسيت والأمريكي أليك بلادوين.