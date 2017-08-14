 قرقاش: على قطر تبديد مخاوف جيرانها من زعزعة الاستقرار - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 14

    أغسطس

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  3. قرقاش: على قطر تبديد مخاوف جيرانها من زعزعة الاستقرار

قرقاش: على قطر تبديد مخاوف جيرانها من زعزعة الاستقرار




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