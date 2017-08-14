 إيرانيتان تشكران خدمات وتسهيلات الحج - صحيفة صدى الالكترونية

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إيرانيتان تشكران خدمات وتسهيلات الحج




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 31997 ] نشر منذ 1 ساعة

انا ماادري ويش تقول ,,

,, بس اذا هي تمدح وتشيد فيما يقوم به المسؤولين من خدمة ضيوف الرحمن ، فجزاها الله خير ، وما شاهدته من راحه وأمن وخدمه مميزه ، هو فضل من الله ، وخدمة لضيوف بيت الله ، وما نحن وحكامنا إلا خدام لبيوت الله والمشاعر المقدسه ، إبتغاء مرضاة الله ، والتقرب إايه سبحانه بخدمة من جاؤوا من اصقاع الأرض لتأدية الركن الخامس من اركان الإسلام ,,

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