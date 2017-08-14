إيرانيتان تشكران خدمات وتسهيلات الحج - صحيفة صدى الالكترونية

الإثنين 14
أغسطس
انا ماادري ويش تقول ,,
,, بس اذا هي تمدح وتشيد فيما يقوم به المسؤولين من خدمة ضيوف الرحمن ، فجزاها الله خير ، وما شاهدته من راحه وأمن وخدمه مميزه ، هو فضل من الله ، وخدمة لضيوف بيت الله ، وما نحن وحكامنا إلا خدام لبيوت الله والمشاعر المقدسه ، إبتغاء مرضاة الله ، والتقرب إايه سبحانه بخدمة من جاؤوا من اصقاع الأرض لتأدية الركن الخامس من اركان الإسلام ,,
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31997 ] نشر منذ 1 ساعة
انا ماادري ويش تقول ,,
,, بس اذا هي تمدح وتشيد فيما يقوم به المسؤولين من خدمة ضيوف الرحمن ، فجزاها الله خير ، وما شاهدته من راحه وأمن وخدمه مميزه ، هو فضل من الله ، وخدمة لضيوف بيت الله ، وما نحن وحكامنا إلا خدام لبيوت الله والمشاعر المقدسه ، إبتغاء مرضاة الله ، والتقرب إايه سبحانه بخدمة من جاؤوا من اصقاع الأرض لتأدية الركن الخامس من اركان الإسلام ,,