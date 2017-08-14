 هيئة الاتصالات تعيد فتح أكبر فرعين لـ STC وموبايلي بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 14

    أغسطس

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هيئة الاتصالات تعيد فتح أكبر فرعين لـ STC وموبايلي بالرياض

هيئة الاتصالات تعيد فتح أكبر فرعين لـ STC وموبايلي بالرياض
عادل الحربي(صدى):

وجهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، باستئناف شركتي STC وموبايلي تقديم خدماتهما عبر الفرعين اللذين أُغلقا في الرياض، الخميس الماضي، نظير مخالفات تتعلق بتنفيذ وثيقة حماية المستخدم.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم (الأحد) أن القرار يأتي بعد تأكيد الشركتين خطيا بمعالجة وتصحيح تلك المخالفات والالتزام بتنفيذ في قرار الهيئة الخاص بوثيقة حماية المستخدم.

وكانت الهيئة قد أغلقت أكبر فرعين لـ STC وموبايلي في الرياض يوم الخميس الماضي، بسبب ما سمته قلة الشفافية والوضوح في تنفيذ قرار الهيئة الخاص بوثيقة حماية المستخدم.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6858 ] نشر منذ 4 ساعات

خذوا علاهم تعهد خطي📝وقالوا لاعاد تتعودونها😹🤣

[ عدد التعليقات: 5572 ] نشر منذ 3 ساعات

😂😂 مسرع

[ عدد التعليقات: 10672 ] نشر منذ 3 ساعات

واسحبو منهم قريشات عشان مايتعودونها

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