عودة 600 ألف لاجئ سوري إلى منازلهم - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

عاد نحو 600 ألف نازح سوري إلى منازلهم منذ مطلع العام الجاري، بحسب أرقامِ منظمة الهجرة الدولية التي سجلت صعوبةً في توفير ظروف استقبالهم. تركيا من جهتها فتحت معبر باب الهوى مع إدلب، للسماح للعائلات الراغبة في العودة لقضاء إجازة عيد الأضحى.

وأوضح بيانات صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة، أن 84% من هؤلاء كانوا نازحين داخليين، بينما عاد الـ16% الباقين من تركيا ولبنان والأردن والعراق. وعاد غالبية اللاجئين الذين كانوا في تركيا والأردن إلى محافظتي حلب والحسكة.

وأضافت المنظمة، أن عودة اللاجئين والنازحين كانت تلقائية بشكل عام، لكن ليس بالضرورة طوعية أو آمنة أو مستدامة.