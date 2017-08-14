نيجيري يبتكر تطبيقًا عبر الإنترنت لمحاربة هدر الغذاء - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

ابتكر مهندس برمجيات نيجيري تطبيقا عبر الإنترنت يحاول من خلاله القضاء على الجوع عن طريق محاربة هدر الغذاء.

ويسمح تطبيق ” تشوبيري ” للجمعيات الخيرية بشراء الأغذية التي اقترب موعد انتهاء صلاحيتها بأسعار مخفضة من المتاجر للتبرع بها للمعوزين.

وتكافح شيزوبا أوجو، وهي أرملة نيجيرية، لإطعام أطفالها الثلاثة لكنها الآن تستفيد من المبادرة التي أطلقها تطبيق تشوبيري.

وقالت ” من الصعب جدا بالنسبة لي أن أحصل على الغذاء لإطعام عائلتي لأني لا أعمل ولا أتمكن من إطعامهم إلا بمساعدة الناس لكن الآن الأمور ستتحسن بالنسبة لي ” .

وطور المهندس أوسكار إكبونيمو التطبيق لتقليل الغذاء المهدر في نيجيريا متأثرا بتجربته الخاصة إذ أن نشأته الفقيرة التي عاني فيها من نقص الغذاء ألهمته الفكرة.

وقال ” مرت علينا فترة في الأسرة مرض فيها والدي وتوقف عن العمل وأتذكر جيدا خلال تلك الفترة كم كان توفير وجبة غذائية كاملة يشكل تحديا… أثر ذلك علي نفسيا وأكاديميا… وقلت دائما إنني في المستقبل سأحل تلك المشكلة حتى لا يمر أحد بما عانيته ” .

وتقول الأمم المتحدة إن نحو ثلث الغذاء الذي ينتج حول العالم لا يستهلك على الإطلاق إذ ينتهي به المطاف فاسدا بعد الحصاد أو أثناء النقل أو تتخلص منه المتاجر أو المستهلكون.

وقال إكبونيمو إن تشوبيري يساعد على إيصال غذاء صالح تماما للأكل لمن هم في أمس الحاجة إليه بدلا من أن ينتهي به المطاف في مكب النفايات.

وأضاف ” نسعى لمساعدة ما بين 50 و100 ألف أسرة بتوفير تغذية رخيصة بحلول العام المقبل… والهدف على المدى البعيد هو تحويل هذا التطبيق إلى منصة بيانات كبيرة ” .

ويعمل إكبونيمو على تطوير التطبيق للمساعدة في خفض كمية الأغذية المهدرة في مناطق أخرى البلاد وتوفير أموال متاجر التجزئة في ذات الوقت.