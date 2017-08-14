الفنان الكويتي محمد جابر يدخل المستشفى بعد تعرضه لجلطة في تركيا - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تعرض الفنان الكويتي محمد جابر المعروف بالعيدروسي، لجلطة، نقل على إثرها إلى المستشفى أثناء تواجده بمدينة أسطنبول في تركيا.

وكتب حفيد الفنان بدر العروج عبر صفحته في تويتر: «دعواتكم لجدي.. الله يقومه بالسلامة»، بالإضافة الى دعوات أخرى انتشرت في صفحات محبي جابر ومن ضمنها صفحة «العيدروسي» على الانستجرام.