الفنان الكويتي محمد جابر يدخل المستشفى بعد تعرضه لجلطة في تركيا - صحيفة صدى الالكترونية

الفنان الكويتي محمد جابر يدخل المستشفى بعد تعرضه لجلطة في تركيا
تعرض الفنان الكويتي محمد جابر المعروف بالعيدروسي، لجلطة، نقل على إثرها إلى المستشفى أثناء تواجده بمدينة أسطنبول في تركيا.
وكتب حفيد الفنان بدر العروج عبر صفحته في تويتر: «دعواتكم لجدي.. الله يقومه بالسلامة»، بالإضافة الى دعوات أخرى انتشرت في صفحات محبي جابر ومن ضمنها صفحة «العيدروسي» على الانستجرام.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16264 ] نشر منذ 42 دقيقة
الله يشفيه
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 18 دقيقة
شافاه الله وعافاه