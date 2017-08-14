⁠⁠⁠⁠⁠" النقل " : الصالة الـ 5 بمطار الرياض تستوعب 12 مليون مسافر - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكدت وزارة النقل، اليوم الأحد، أنّ توسيع الصالة الخامسة في مطار الملك خالد الدولي ساهم في رفع الطاقة الاستيعابية السنوية لـ 12 مليون مسافر، وبذلك يكون مطار الملك خالد واحدًا من أكبر المطارات على المستوى العالمي.

وقالت الوزارة: إنّ المساحة الكلية للصالة الخامسة بلغت 100 ألف متر مربع، فيما بلغ عدد كاونترات الأمتعة نحو 60 كاونترًا، في حين بلغ عدد كاونترات الخدمة الذاتية 20 كاونترًا.

يذكر أنّ إدارة مطار الملك خالد الدولي بالرياض نقلت جميع رحلات الخطوط السعودية الداخلية بالكامل إلى الصالة الخامسة، وتمّ التشغيل الكامل للصالة ببدء طائرات الخطوط السعودية انطلاقها من وإلى الصالة لجميع مطارات المملكة.