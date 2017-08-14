بالفيديو.. عمل إنساني لسائق هندي يشعل مواقع التواصل - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسائق هندي مقيم في المدينة المنورة منذ 22 عاما، ويقوم برعاية وخدمة جارته المسنه، ويذهب بها لغسيل الكلى بواسطة سيارة جاره بدون أي مقابل.

يروى السائق أن نقطة تفتيش الشرطة استوقفته، وعند تسليم إقامته اعتقدوا أنها مزورة، وتم تسليمة لمركز الشرطة وبعد أن تم الاتصال بوالده تأكدوا من صحة روايته، وإطلاق سراحة.

وقام نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي توتير بالمطالبه بتكريمة نظير عمله الإنساني.