مواطن يقتل زوجته واثنَيْن من أبنائه في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

لقيت مواطنة واثنين من أبنائها، مصرعها بعدما أقدم زوجها بطعنهم طعنات عدة داخل منزله.

صرَّح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، بأن مركز المنتزهات بشرطة محافظة جدة، تلقى بلاغًا اليوم الأحد، مفاده قيام مواطن في العقد الرابع من العمر بقتل زوجته واثنَيْن من أبنائه، وذلك بطعنهم طعنات عدة داخل منزله.

انتقال علي الفور رجال الضبط الجنائي برفقة الأعوان وعضو النيابة؛ وتم العثور على جثث المجني عليهم وقد فارقوا الحياة، وتم حفظ جثمانهم بثلاجة المستشفى لاستكمال الاستدلالات الأولية تمهيدًا لإحالة أوراق القضية للنيابة العامة اختصاصًا.