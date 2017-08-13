بالفيديو والصور.. " صدى " تتجول في حي المسورة عقب تطهيرة من الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

ابراهيم الزهراني - تصوير : عبدالرحمن قران - ماجد الزهراني(صدى):

رصدت كاميرا صحيفة ” صدى ” مشروع تطهير حي المسوّرة في بلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف في المنطقة الشرقية، عقب تطهيره من الإرهاب وتحويله إلي حي نموذجي، ليضم محلات ومجمعًا تجاريًا ذا طابع تراثي فضلا عن وجود مركز ثقافي ومناطق أثرية ومكتبة عامة، وبلغت قيمة التعويضات لمنازل حي المسورة ما بين 800 و900 مليون ريال.

بمجرد أن انطلقت الرحلة بصحبة عدد كبير من الإعلاميين ورجال الأمن بتوجيه من إمارة المنطقة الشرقية؛ وذلك بواسطة السيارات المصفحة من محافظة القطيف إلي حي المسوراه، شاهدنا المزارع الكثيره والتي تم استخدامها لتصنيع المقذوفات وتخزين المواد المتفجره، كذلك وجودسيارت مواطنينن تم سرقتها وتغيير معالمها داخل المزارع.

وسمي حي المسوره لضيق مداخلها وشوارعها التي عانا منها رجال الأمن بحرق المركبات الرسمي وتضييق على مرور الدوريات واعتراضها في الاماكن الضيقه، ويقع الحي في الجهة الشمالية الشرقية من بلدة العوامية، وهو أحد أقدم أحياء البلدة، وتصل مساحته إلى 120 ألف متر مربع.

ويتكون الحي من ٤٨٨ منزلاً آيلاً للسقوط وقديمًا، ويقطنه ١٥٠٠ شخص، حياتهم معرَّضة للخطر نتيجة استغلال الحي من قِبل ضعاف النفوس للجرائم الإرهابية، خاصة أنه مكان غير آمن للمواطنين والمواطنات.