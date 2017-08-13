⁠⁠⁠⁠⁠ماليزيون يقذفون مهاتير محمد بالأحذية والكراسي - صحيفة صدى الالكترونية

كوالالمبور(صدى):

قذف مجموعة من المتظاهرين الماليزيين الغاضبين، رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، بالأحذية والكراسي، وذلك بعد أن اتهم رئيس الوزراء الحالي نجيب عبدالرزاق بالفساد.

وشهدت جلسة المؤتمر التي عُقدت اليوم (الأحد)، ‏بالعاصمة الماليزية، أحداث عنف، واشتباكات بين الحاضرين في المؤتمر، الذي يعتبره البعض بوابة مهاتير محمد للعودة للسياسة.

يُذكر أن مهاتير محمد كرر اتهام تلميذه السابق، ورئيس الوزراء الحالي، نجيب عبدالرزاق، بالفساد، رغم حصوله على البراءة من تلك الاتهامات المتعلقة بوجود 700 مليون دولار في حساباته البنكية.