عودة اللاجئين السوريين إلى الجنوب عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

يشهد معبر جابر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا، حركة عودة محدودة للاجئين السوريين المقيمين في الأردن إلى مناطقهم بالجنوب السوري.

وأكد اللاجئون السوريون أن “ حالة الهدوء التي يشهدها الجنوب السوري كنتيجة لاتفاق عمان لوقف إطلاق النار، شجع اللاجئين وخصوصاً من أبناء الجنوب السوري على العودة إلى مناطقهم ” .

وأوضحوا أن بعض اللاجئين ميسوري الحال من مناطق الغوطة وحمص أيضاً بدأوا بالعودة جواً إلى مناطقهم من خلال السفرإلى تركيا ثم إلى دمشق وحمص.

وكانت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والأردن قد توصلوا في التاسع من الشهر الماضي لاتفاق هدنة لوقف إطلاق النار في الجنوب الغربي السوري ودخل حيز التنفيذ بعد يومين من إعلانه.