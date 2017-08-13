القادسية يواصل التحضير لمواجهة الشباب - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

واصل لاعبو القادسية تدريباتهم مساء اليوم الأحد وسط حضور رئيس النادي معدي الهاجري ونائبه عبدالله بادغيش وقاد التونسي ناصيف البياوي مران الفريق في إطار التحضير لمواجهة الشباب السبت المقبل في إطار الجولة الثانية من منافسات دوري جميل للمحترفين.

وركز البياوي على الجوانب البدنية من أجل رفع المعدل اللياقي للاعبين قبل أن ينهي المران بمناورة ودية خفيفة على كامل مساحة الملعب.

يذكر أن القادسية بدأ مسيرته في دوري جميل للمحترفين بالفوز 2-1 على الرائد يوم الجمعة الماضي.