شرطة دبي تقبض على شاب عربي استخدم صور رجل وسيم للتعرف على النساء - صحيفة صدى الالكترونية

شرطة دبي تقبض على شاب عربي استخدم صور رجل وسيم للتعرف على النساء
أوقفت شرطة دبي، شابا عربيا، لاتهامه باستخدام صور وهوية لرجل وسيم عبر الإنترنت، للتعرف على النساء.
وأوضحت الشرطة أن المتهم، فسخ خطبته وتوقف زفافه، بعد علم خطيبته -عن طريق أفراد أسرتها- أنه يقوم بالتعارف على نساء آخريات عبر الإنترنت.
وقالت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي، إن المتهم اعترف بأنه استخدم صورة رجل وسيم للتعرف على النساء، حيث كان يريد أن يبقى مجهول الهوية، مضيفة أنه كان يبحث عن المتعة ولا ينوي الإضرار بالفتيات اللاتي تعرف عليهن.
وأهابت الشرطة في دبي أن يكون المواطنون حذرين عند وضع صورهم على الإنترنت واستخدام برامج لمنع المتسللين.
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9151 ] نشر منذ 59 دقيقة
يخخخخرفن 😂💔
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 6852 ] نشر منذ 47 دقيقة
لإنه متأكد إن فيه حريم [ خفيفات ] يطيرون ف عجة القشور
وفيه نوع آخر لو تشوف شخص يعدل مرزامه تحسبه يأشر لها
ونوع آخر لويتصل شخص ع جوالها بالغلط نشبت له.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1967 ] نشر منذ 43 دقيقة
يا اسماء هو صحيح يبي يخخخخرفن بس طلع أكبر خروف .🐏.😂.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 1389 ] نشر منذ 42 دقيقة
Asma_alasiri 👑
😂😂😂😂😂
يسمونها دجدجه😂
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 6852 ] نشر منذ 38 دقيقة
“إن الله حين وزع الأرزاق لم يرضَ إنسان برزقه، ولكن حين وزع العقول رضي كل إنسان بعقله”
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عزيزي القارئ تأملها جيدًا🤔🤔
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16252 ] نشر منذ 29 دقيقة
المخطي ياخذ جزاه
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 758 ] نشر منذ 28 دقيقة
وقع في شر اعماله
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16252 ] نشر منذ 27 دقيقة
ههههههههههه بغى يخرفن وجت بين عيونه
سعد العمار[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 27 دقيقة
عساهم على القوة شرطة دبي والله يديم الأمن والامان لدولة الإمارات الشقيقة وبارك الله فيهم شعب وحكومة ✍️👍
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 6852 ] نشر منذ 25 دقيقة
أعْجًبَه لون الشاي الزاهي في كوب صديقه فلم يتمالك نفسه حتى طلبه منه فلما رشف منه فإذا هو مُر!
قد تكون هذه هي حقيقة ما نتمناه في أيدي الآخرين🤔
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 6852 ] نشر منذ 15 دقيقة
يسمونها دجدجة مُمكن ليش لا ؟”
وقد يسمونها نعجنة🤣🤣 وهو الأقرب لخرفنة ، لأن مايستجيب للخرفان إلا النعاج.
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 6852 ] نشر منذ 7 دقائق
فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (79)
وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ (80)
فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ (81)
وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ۖ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا
لَخَسَفَ بِنَا ۖ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (82)
تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (83)