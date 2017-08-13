شرطة دبي تقبض على شاب عربي استخدم صور رجل وسيم للتعرف على النساء - صحيفة صدى الالكترونية

دبي(صدى):

أوقفت شرطة دبي، شابا عربيا، لاتهامه باستخدام صور وهوية لرجل وسيم عبر الإنترنت، للتعرف على النساء.

وأوضحت الشرطة أن المتهم، فسخ خطبته وتوقف زفافه، بعد علم خطيبته -عن طريق أفراد أسرتها- أنه يقوم بالتعارف على نساء آخريات عبر الإنترنت.

وقالت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي، إن المتهم اعترف بأنه استخدم صورة رجل وسيم للتعرف على النساء، حيث كان يريد أن يبقى مجهول الهوية، مضيفة أنه كان يبحث عن المتعة ولا ينوي الإضرار بالفتيات اللاتي تعرف عليهن.

وأهابت الشرطة في دبي أن يكون المواطنون حذرين عند وضع صورهم على الإنترنت واستخدام برامج لمنع المتسللين.