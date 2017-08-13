تسجيل 3 حالات إصابة بالإيدز - صحيفة صدى الالكترونية

الأحد 13
أغسطس
لا حول ولا قوة الا بالله ويش استفادو بعد علمهم بالمرض والمعممين هم السبب الرئيسي
السبب الرئيسي زواج المتعه المنتشر عند المراقد ولاضرحه
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم
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محمد[ عدد التعليقات: 1923 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله ويش استفادو بعد علمهم بالمرض والمعممين هم السبب الرئيسي
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1287 ] نشر منذ 1 ساعة
السبب الرئيسي زواج المتعه المنتشر عند المراقد ولاضرحه
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 758 ] نشر منذ 22 دقيقة
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم