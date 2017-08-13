⁠⁠⁠⁠⁠مداهمة استراحة مخالفة لبيع البطاريات المغشوشة برفحاء - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

داهمت فرق الرقابة الميدانية بوزارة التجارة والاستثمار، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي، اليوم الأحد، استراحة مخالفة، لبيع شواحن وبطاريات مغشوشة.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، أن الوزارة تلقت بلاغًا أفاد باستغلال الموقع المخالف في أعمال تجارية غير مشروعة، وبالوصول إلى المكان المحدد بالبلاغ في رفحاء، تم اكتشاف أكثر من 68 ألف شاحن وبطارية غير صالحة للاستخدام يتم تهيئتها للبيع في هذه الاستراحة، ليعاد بيعها على أنها سلع جديدة للمستهلكين.

وتمكنت إدارة البحث الجنائي من ضبط عمالة مخالفة بالموقع، تم إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الواجبة بحقهم.