بالفيديو.. موقف الشيخ زايد من قطر والإرهاب قبل 20 عامًا - صحيفة صدى الالكترونية

ابوظبي(صدى):

بثت قناة أبوظبي، مساء اليوم الأحد، حلقة خاصة عبر البرنامج الإخباري السياسي ” 35 دقيقة ” ، عن مواقف الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من الإرهاب وداعميه، تحت عنوان ” زايد قيم الحق المستمرة ” ، بعرض فيديوهات نادرة للقائد المؤسس وهو يتحدث عن خطورة الإرهاب على الخليج والمنطقة.

وأظهر فيديو تم تسجيله في شهر نوفمبر 1997 في مصر، الشيخ زايد بن سلطان وهو يحذر من الإرهابيين والمخالفين ومن الدول الداعمة لهم ومن التعامل معهم.

ويقول الشيخ زايد في إشارة إلى بعض الدول الداعمة للإرهاب، إنه ” اذا كان بيينا وبينكم صداقة وتعاون، لا تأوون الإرهابيين والمخالفين ونحن لا نفعل ذلك أيضاَ ” ، لافتاً إلى أن ” الإرهاب مرفوض وكل الدول تقول ذلك، ومن يتعامل معه لا نريده، وإذا آويتم إرهابياً ومخالفاً، فنحن لن نتعامل معكم، أبداً ” .

كما ظهر الشيخ زايد في فيديو آخر، داعياً العرب إلى الوحدة في مواجهة الإرهاب والتطرف، وقال: ” يجب على العرب وغير العرب التآزر في مواجهة الإرهاب، يجب أن لا نسميهم بألقابهم التي يتخذونها لأنفسهم بغطاء الإسلام، كالإخوان المسلمين، هؤلاء فسقة وكفرة ولا صلة لهم بالدين الإسلامي، الله خلق الإنسان لليسر وليس للعسر ” .

وأضاف: ” نحن العرب يجب أن نتخذ موقفاً واحداً، ممن ينجي الإرهابي، فهذا لا نتعامل معه، لا نضره لكن نتجه لاتجاهات أخرى لا تضم لنا أعداء ” ، مشيراً إلى أن ” هذا الإرهابي يضرهم ويضرنا، ويعمل ضد مصالح شعوبنا وضد الأمان في بلادنا ” .