⁠⁠⁠⁠⁠نزاهة تهدد بفضح المسؤولين المتورطين في توظيف أقاربهم - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

هددت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة ” بفضح المسؤولين المتورطين في قضايا فساد توظيف أقاربهم، في الجهات التي يعملون بها.

وأكد المتحدث باسم ” نزاهة ” ، عبدالرحمن العجلان، أن الهيئة لن تتراجع عن نشر قضايا فساد توظيف المسؤولين أقاربهم، في الجهات التي يعملون بها، في وسائل الإعلام، إذا ثبت أن هناك بؤرة فساد.

وأوضح أن مكافحة الفساد لن تنجح إلا بتعاون جميع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمواطن، والمقيم، مشيرا إلى أن الهيئة ستطلق خطة العام المقبل لدراسة أهم القضايا، والتعامل معها.