بالصور.. ولي عهد أبو ظبي يجتمع مع مقتدى الصدر - صحيفة صدى الالكترونية

ابوظبي(صدى):

اجتمع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء اليوم الأحد، مع السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق الذى يزور الامارات حاليًا .

وذكرت وكالة أنباء الامارات، أنه تم خلال الاجتماع الذى حضره الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الاماراتي بحث تطورات الاوضاع في الساحة العراقية.

وأكد محمد بن زايد، أهمية استقرار و إزدهار العراق والتطلع لأن يلعب دوره الطبيعي على الساحة العربية بما يعزز أمن واستقرار العالم العربي .